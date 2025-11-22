Σοβαρός τραυματισμός δεξιάς καρωτίδας από τέμνον και νήσσον όργανο η αιτία του θανάτου του 26χρονου στη Πάφο

Στον σοβαρό τραυματισμό δεξιάς καρωτίδας από τέμνον κα νήσσον όργανο οφείλεται ο θάνατος του 26χρονου που είχε δεχθεί χτυπήματα με μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης έξω από περίπτερο στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ο ιατροδικαστής Δρ. Νίκος Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των ωρών 14:50 -17:50, στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του άτυχου 26χρόνου, θύματος φόνου εκ προμελέτης.

Την νεκροτομή διενήργησε ο κυβερνητικός ιατροδικαστής Δρ Νίκος Χαραλάμπους στη παρουσία του ιδιώτη ιατροδικαστή Δρ Μάριου Ματσάκη, ο οποίος κλήθηκε από την οικογένεια του θύματος.

Ο Δρ Χαραλάμπους αποφάνθηκε ότι η αιτία που προκάλεσε το θάνατο στον 26χρονο ήταν ο σοβαρός τραυμστισμός δεξιάς καρωτίδας από τέμνον και νήσσον όργανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 26χρονος ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, υπέκυψε στα τραύματα του γύρω στις 2.44 σήμερα τα ξημερώματα.

Για τον φόνο εκ προμελέτης τελεί υπό οκταήμερη κράτηση 58χρονος.