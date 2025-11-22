Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θεσσαλονίκη: 22χρονος με μόλυνση μετά από κατανάλωση σούσι

Πρόκειται για την πρώτη μόλυνση από το ένζυμο ανισάκις που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα

Σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το ένζυμο ανισάκις, που βρίσκεται στα ωμά ψάρια, καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 22χρονος εμφάνισε σοβαρή αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αποκαλύπτοντας τη μόλυνση από το εντερικό παράσιτο.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι πρόκειται για νεοπλασία, ωστόσο, τελικά αποδείχθηκε ότι είναι δηλητηρίαση. Του χορηγήθηκαν ακολούθως οι απαραίτητες αντιβιώσεις και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη μόλυνση από το ένζυμο ανισάκις που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα.

Πηγή: naftemporiki.gr

