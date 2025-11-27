Ενίσχυση συνεργασίας συζήτησαν Δήμαρχος Πάφου – Πρέσβειρα Σερβίας

Επίσημη συνάντηση του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και της Πρέσβειρας της Σερβίας Σουζάνας Μπόσκοβιτς - Προντάνοβιτς πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, κατά την οποία έγινε καθορισμός συμφωνημένων κατευθύνσεων συνεργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι διαχρονικά στενοί δεσμοί ανάμεσα στους δύο λαούς, οι οποίοι, ως ομόδοξοι και πολιτισμικά συγγενείς, συνδέονται με κοινές αξίες.

Οι συζητήσεις, αναφέρεται, «βασίστηκαν σε αυτή τη στέρεη βάση κοινής ιστορικής παράδοσης, και αποτέλεσαν βήμα για τη μετατροπή των διαχρονικών αυτών σχέσεων σε πράξη. Συμφωνήθηκε ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού».

«Κεντρική θέση στη συζήτηση έλαβε η εκπαίδευση, η οποία αποτελεί σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τον Δήμο Πάφου», σημειώνεται.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε στην Πρέσβειρα το όραμα για τη μετατροπή της Πάφου σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, ακαδημαϊκής αριστείας και καινοτομίας, με στόχο την προσέλκυση φοιτητών και από τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, συμφωνήθηκε η προώθηση προγράμματος υποτροφιών για Σέρβους φοιτητές, το οποίο θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή κινητικότητα και θα δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας.

Έχει συμφωνηθεί όπως, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του επόμενου Ιανουαρίου.

Στον τομέα του πολιτισμού, προτάθηκε η προώθηση της συμμετοχής ενός σερβικού πολιτιστικού συλλόγου στο επόμενο Φεστιβάλ Λαογραφίας και Πολιτισμού του Δικτύου Πάφου – Αδελφοποιημένων Πόλεων, στο οποίο θα λάβουν μέρος και πολιτιστικοί σύλλογοι από τις τρεις ελληνικές πόλεις του Δικτύου, και το οποίο θα διεξαχθεί εκ νέου στην Πάφο εντός του 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία της Σερβίας στο φεστιβάλ θα αποτελέσει μια επιπλέον ευκαιρία για την ανάδειξη του πολιτισμού των τριών χωρών, μέσα από κοινές αξίες και ιδανικά, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά πνευματική και πολιτιστική εγγύτητα του ελληνισμού και της Σερβίας.

Όσον αφορά τον τουρισμό, αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε η κοινή παρουσία του Δήμου Πάφου με τη Σχολή Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ στη διεθνή τουριστική έκθεση του Βελιγραδίου τον Φεβρουάριο του 2026, όπου η Κύπρος θα είναι η τιμώμενη χώρα.

Η παρουσίαση θα αναδείξει τον θρησκευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της Πάφου, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της στην κοινή ορθόδοξη και ιστορική παράδοση που συνδέει την Κύπρο και τη Σερβία. «Η συνάντηση άφησε σαφές αποτύπωμα ουσιαστικής προσέγγισης και κοινής προοπτικής.

Οι συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα πρακτικό πλαίσιο συνεργασίας που ενισχύει και ανανεώνει τη φιλία Κύπρου και Σερβίας», προστίθεται. «Με επίκεντρο την εκπαίδευση και την προσέλκυση φοιτητών από τα Βαλκάνια, καθώς και με τις προτάσεις συνεργασίας που συζητήθηκαν στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, ο Δήμος Πάφου ενισχύει τη διεθνή του εξωστρέφεια, αξιοποιώντας τη στρατηγική της «διπλωματίας των πόλεων» μέσα από συγκεκριμένες, υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες, καταλήγει.