Η εξάλειψη της έμφυλης βίας απαιτεί συλλογική δράση είπε ο Προεδρεύων της Βουλής

Η εξάλειψη της έμφυλης βίας απαιτεί συλλογική δράση, εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας είπε σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά στην Ολομέλεια ο Προεδρεύων Ζαχαρίας Κουλίας με αφορμή την Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ανέφερε ότι η βία κατά των γυναικών, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική, παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε 10 λεπτά μία γυναίκα φονεύεται από οικείο πρόσωπο.

«Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, μας υπενθυμίζει το χρέος μας να σταθούμε αταλάντευτα στο πλευρό των θυμάτων, ενισχύοντας τους μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και στήριξης», είπε.

Ο κ. Κουλίας είπε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθετεί το όραμα και τους σκοπούς της παγκόσμιας εκστρατείας «Orange the World: Χρηματοδοτήστε-Ανταποκριθείτε-Αποτρέψτε-Συλλέξτε» και συμπορεύεται στην κινητοποίηση των αρχών και των πολιτών σε όλο τον κόσμο για την παροχή στήριξης στα θύματα.

Υπενθύμισε εξάλλου ότι την 25η Νοεμβρίου σημαντικά κτίρια παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το κοινοβούλιο και το κτίριο του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια ως κύριου και άοκνου εκφραστή των δράσεων κατά της έμφυλης βίας, φωταγωγήθηκαν με χρώμα πορτοκαλί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν κόσμο όπου καμία γυναίκα δεν θα ζει υπό τον φόβο της βίας.

ΚΥΠΕ