Σε δράση το Peace 2 Pease με πρώτη συνάντηση στην Πάφο

Σε δράση βρίσκεται το Pease to Pease με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στην Πάφο.

Το Peace 2 Peace / Connective Threads μια τεράστια κοινωνική ομάδα είναι σε δράση.

Μαζευτήκανε την Κυριακή στο ομορφότερο σημείο της πόλης της Πάφου στο Αρχαιολογικό Μουσείο ( δίπλα που το σπίτι του Διοικητού) για την πρώτη συνάντηση δράσης.

Όπως αναφέρθηκε από τις συμμετέχοντες κεντητά μπλεκτά πολύχρωμα λουλούδια θα συνδεθούν σε ένα μεγάλο, τεράστιο μοτίβο και θα τοποθετηθεί την άνοιξη στο Κάστρο της Λεμεσού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχαιοτήτων που τους ευχαριστούνε.

Οι γυναίκες του σμιλιού ήρθαν και θα μείνουν στα δρώμενα του τόπου μας γιατί είναι αυθεντικές.