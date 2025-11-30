Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Σε δράση το Peace 2 Pease με πρώτη συνάντηση στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε δράση βρίσκεται το Pease to Pease με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται στην Πάφο.

Το Peace 2 Peace / Connective Threads μια τεράστια κοινωνική ομάδα είναι σε δράση.

Μαζευτήκανε την Κυριακή στο ομορφότερο σημείο της πόλης της Πάφου στο Αρχαιολογικό  Μουσείο ( δίπλα που το σπίτι του Διοικητού) για την πρώτη συνάντηση δράσης.

Όπως αναφέρθηκε από τις συμμετέχοντες κεντητά μπλεκτά πολύχρωμα λουλούδια θα συνδεθούν σε ένα μεγάλο, τεράστιο μοτίβο και θα τοποθετηθεί την άνοιξη στο Κάστρο της Λεμεσού.

Πρόκειται για μια  πρωτοβουλία του Τμήματος Αρχαιοτήτων που τους ευχαριστούνε.

Οι γυναίκες του σμιλιού ήρθαν και θα μείνουν στα δρώμενα του τόπου μας γιατί είναι αυθεντικές.

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα