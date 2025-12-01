Ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού από τους χειμερινούς κολυμβητές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της δράσης των Χειμερινών Κολυμβητών Πάφου με στόχο την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού Πάφου, παρόλη τη βροχή σήμερα το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι χειμερινοί κολυμβητές ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν σημαντικό σκοπό, συγκεντρώνοντας τρόφιμα για την ενίσχυση των ευάλωτων οικογενειών της επαρχίας μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμή, με πολλούς συμπολίτες μας να φτάνουν στα Μπάνια από νωρίς το πρωί για να στηρίξουν τη δράση.

Η αλληλεγγύη, το χαμόγελο και το ομαδικό πνεύμα κυριάρχησαν σε μια όμορφη και συγκινητική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας και την ανάγκη για προσφορά.

Η συλλογή τροφίμων συνεχίζεται και αύριο Τρίτη, στα Μπάνια, από τις 07:00 μέχρι τις 09:00 π.μ.

Καλούμε όλους όσοι μπορούν να συμβάλουν, να συμμετάσχουν και να στηρίξουν την προσπάθεια.

Οι χειμερινοί κολυμβητές Πάφου ευχαριστούν τον Ερυθρό Σταυρό Πάφου για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους πολίτες που έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και την ανθρωπιά τους.