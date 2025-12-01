Συλλήψεις και προσωποκράτηση μετά το λεμεσιανό ντέρμπι - Κόβει το... γήπεδο σε τέσσερις η Αστυνομία

Σε τέσσερις συλλήψεις κατέληξαν οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με τον χθεσινό αγώνα ΑΕΛ - Απόλλων, με έναν από τους συλληφθέντες να κρίνεται προφυλακιστέος για σοβαρά αδικήματα που αφορούν εκρηκτικές ύλες.

Ο 34χρονος, ο οποίος τελούσε ήδη υπό κράτηση, συνελήφθη εκ νέου σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα για διερεύνηση υπόθεσης οχλαγωγίας, καθώς και κατοχής, μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, άλλοι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στο Δικαστήριο, όπου καταχωρίστηκαν αντίστοιχες υποθέσεις εναντίον τους.

Πρόκειται για 39χρονο και 24χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για δημόσια εξύβριση και αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη. Η διερεύνηση της υπόθεσης έγινε από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.

Ο τρίτος συλληφθείς, 26 ετών, αντιμετωπίζει υπόθεση που αφορά αδικήματα ναρκωτικών, την οποία διερεύνησε η ΥΚΑΝ Κλιμάκιο Λεμεσού.

Με την καταχώριση των τριών υποθέσεων, το Δικαστήριο εξέδωσε και προσωρινά διατάγματα απαγόρευσης εισόδου των κατηγορουμένων σε αθλητικούς χώρους, ενώ όρισε νέα δικάσιμο για τη συνέχιση της εκδίκασης. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.