Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τι κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης Αλίκης Νικολάου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπενθυμίζεται ότι επέβαινε ως συνεπιβάτηδα σε όχημα 22χρονου

 

Από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ρήξη σπλήνας και άλλες πολλαπλές κακώσεις σώματος προήλθε ο θάνατός της 17χρονης, Αλίκης Νικολάου, σύμφωνα με τη νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη, κάτοικος Λυμπιών, έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον δρόμο από Κοφίνου προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού και Λευκωσίας.

Γύρω στις 2:30 π.μ., το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα, με οδηγό 22χρονο και συνεπιβάτες 17χρονο, 17χρονη και 22χρονο, στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου προς Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκλινε της πορείας του, προσέκρουσε στο προστατευτικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή των οποίων η 17χρονη απεγκλωβίστηκε από το όχημα. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τις πλήρεις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα συνεχίζονται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα