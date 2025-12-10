Η πρώτη δημοτική συνέλευση χτες για τα δημοτικά διαμερίσματα Π. Χρυσοχούς

Ολοκληρώθηκε χθες, βράδυ της Τρίτης η πρώτη δημοτική συνέλευση για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Γιαλιάς.

Κατά την συνέλευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου οι δημότες ενημερώθηκαν για τον απολογισμό του έργου του Δήμου, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δεύτερη δημοτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ..στο Πολιτιστικό Κέντρο Πωμού για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Πωμού και Νέων Δημμάτων.

Η παρουσία και η συμμετοχή των δημοτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διαμόρφωση των μελλοντικών δράσεων και προτεραιοτήτων του Δήμου, καταλήγει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς.