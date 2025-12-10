«Πετυχαίνουμε τους στόχους που θέσαμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση»: Οι τροπολογίες που προωθεί ο ΔΗΣΥ με άλλα κόμματα

Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό στις €22.000 για να στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων μέσα από τις τροπολογίες που θα καταθέσει ο ΔΗΣΥ μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις, αναφέρει αναφέρεται ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του κόμματος Ονούφριος Κουλλά, προσθέτοντας ότι «πετυχαίνουμε όλους τους στόχους που θέσαμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση».

Αυτούσια η δήλωση του κ. Κουλλά:

1. Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό στις €22.000 για να στηρίξουμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

2. ⁠Μειώνουνε το φόρο για όσους εμπίπτουν στις κλίμακες του 20% και του 25% για να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη.

3. ⁠Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις εκπτώσεις στα τέκνα και φοιτητές. Συγκεκριμένα για 1 και 2 παιδιά τα όρια αυξάνονται στις €100.000, για τα 3 και 4 παιδιά στις €150.000 και στις €200.000 για 5 παιδιά και άνω.

4. ⁠Αυξάνουμε την έκπτωση για τέκνα και φοιτητές. Για το 2ο παιδί στα €1.250 και στα €1.500 για το 3ο παιδί και άνω.

Με αυτά τα μέτρα στηρίζουμε σημαντικά τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές.

5. ⁠Αυξάνεται η έκπτωση για τόκους στεγαστικού δανείου και ενοικίου στέγασης από €1.500 σε €2.000.

6. ⁠Καταργούμε τα τέλη χαρτοσήμου. Έτσι κάνουμε ένα βήμα απλοποίησης και εκσυγχρονισμού.

7. ⁠Αυξάνουμε το αφορολόγητο ποσό για σκοπούς υπολογισμού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας οι πιο πάνω τροπολογίες βρίσκονται εντός του ασφαλούς δημοσιονομικού περιθωρίου.

Ταυτόχρονα μέσα από τις παρεμβάσεις μας στην Επιτροπή Οικονομικών διασαφηνίζουμε πρόνοιες για να αποφεύγονται παρερμηνείες και αμφισβητήσεις, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον.