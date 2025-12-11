Πετρίδειο Ίδρυμα : Ομαδική Εκθεση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων « Κρυμμένες Ιστορίες της Πάφου»

Ομαδική Έκθεση Αυτοδίδακτων Ζωγράφων Πάφου «Κρυμμένες Ιστορίες της Πάφου» παρουσιάζεται από το Πετρίδειο Ίδρυμα που θα εγκαινιαστεί από τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου.Στην έκθεση συμμετέχουν πέραν των 30 καλλιτεχνών.

Ο ομαδικός χαρακτήρας της έκθεσης λαμβάνει διαστάσεις συνέργειας, και γίνεται μια κοινή περιήγηση στον αφηγηματικό ιστό της παφιακής κοινότητας, έναν ιστό που τον εξυφαίνουν και αναδεικνύουν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, με τα έργα ως οδοδείκτες και σήματα / νήματα.

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιαστεί ζωντανό και ανοιχτό αρχείο, το οποίο θα συσσωματώνει όλες τις ιστορίες, σημαδεύοντας σε μια νέα, μεγάλη αφήγηση για την κοινοτική ταυτότητα και εμπειρία της Πάφου, με τους αυτοδίδακτους εικαστικούς σε ρόλο αφηγητή και ερμηνευτή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πετριδείου Ιδρύματος Μιχάλη Μαραθεύτη πριν από έξι χρόνια , παρατηρώντας το αστείρευτο ταλέντο αυτοδίδακτων Παφιτών καλλιτεχνών καθώς επίσης και την έλλειψη ευκαιριών και μέσων να προβάλουν το έργο τους αποφασίσανε να ενισχύσουνε την πολιτιστική τους δράση οργανώνοντας για πρώτη φορά εικαστική έκθεση αυτοδίδακτων Παφιτών καλλιτεχνών που αφορούσε έργα ζωγραφικής και γλυπτικής και η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Φέτος πρόσθεσε, το Πετρίδειο Ίδρυμα στα πλαίσια της πολιτιστικής του προσφοράς διοργανώνει την 3η εικαστική έκθεση αυτοδίδακτων Παφιτών καλλιτεχνών με σκοπό την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Πάφου και με την προβολή των αυτοδίδακτων ταλέντων της πόλης μας.

Οι καλλιτέχνες είπε ο κ. Μαραθεύτης καλούνται μέσω της έκθεσης αυτής να παρουσιάσουν, να περιγράψουν, να ξεναγήσουν μέσα από τους δικό τους εσωτερικό κόσμο στους επισκέπτες της έκθεσης την Πάφο. O κ. Μαραθεύτης εξέφρασε την βεβαιότητα ότι το φιλότεχνο κοινό που θα επισκεφθεί την έκθεση αυτή θα εκτιμήσει την δουλειά των καλλιτεχνών.

Το Πετρίδειο Ίδρυμα έχει αναγάγει την έκθεση αυτή σε ετήσιο θεσμό με στόχο να αναβαθμίσει τα Πολιτιστικά δρώμενα της πόλης .

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Μαραθεύτης ευχαρίστησε εκ μέρους του Πετριδείου Ιδρύματος την επιμελήτρια της έκθεσης Κα Μιριαμ Μακ Κόννον, όλους τους καλλιτέχνες για την συμμετοχή τους καθώς και όλους όσους έχουν συμβάλει στην οργάνωση και παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Επίσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πάφου κο Φαίδωνα Φαίδωνος που έχει θέσει υπό την αιγίδα του την έκθεση αυτή ως επίσης και για την παραχώρηση του χώρου αυτού.

Σημειώνεται πως η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 21.12.25 Ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00 και 15:00 με 18:00