Εκδήλωση ανθρωπιάς απο τις Αλκυονίδες Πάφου

Με αίσθημα βαθιάς κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς, οι «Αλκυονίδες Πάφου » διοργάνωσαν φιλανθρωπικό τσάι, με στόχο τη στήριξη άπορων οικογενειών της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ζεστό και συγκινητικό κλίμα, γεμάτο χαμόγελα, αλληλεγγύη και έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, αναδείχθηκε η αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη ζωή ανθρώπων που δοκιμάζονται καθημερινά.

Οπως αναφέρεται η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η κοινωνία ενώνεται γύρω από έναν κοινό σκοπό, μπορεί να δημιουργήσει ένα κύμα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Το φιλανθρωπικό τσάι δεν ήταν απλώς μια εκδήλωση, αλλά μια πράξη καρδιάς – μια υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη είναι δύναμη.

Εξάλλου η Eσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πάφου - ΕΣΤΕΕ Πάφου σε ανακοίνωση της αναφέρει πως είχε τη βαθιά χαρά και τιμή να συμμετάσχουνε στο φιλανθρωπικό τσάι των Αλκυονίδων με τους φοιτητέςτου Β έτους και τους καθηγητές ,Χρίστο Σόλωνος και Μάριο Ξενοφώντος.

Οι Αλκυονίδες ευχαριστούνε από καρδιάς όλους όσοι ήταν μαζί τους, προσθέτοντας πως με την παρουσία, την αγάπη και την προσφορά τους γεμίσανε την εκδήλωση με φως, ανθρωπιά και ζεστασιά.