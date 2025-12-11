Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Δ.Πάφου συγχαίρει το Δ.Λάρνακας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου, Γιώργος Πίτρος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Δήμο Λάρνακας για την επιτυχή ανάδειξή του ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030.

Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί, όπως λέει, αναγνώριση της μακράς πολιτιστικής πορείας, της δημιουργικότητας και του πολιτιστικού οράματος που καλλιεργεί η Λάρνακα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει η Πάφος, ως η πρώτη πόλη της Κύπρου που έλαβε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2017, γνωρίζει βαθιά τη σημασία και τον αντίκτυπο αυτού του θεσμού, καθώς και τις προκλήσεις και τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για τη Λάρνακα τα επόμενα χρόνια.

Ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη διαδρομή προς το 2030 και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Λάρνακα θα αξιοποιήσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία με τρόπο που θα αφήσει ισχυρό και διαχρονικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Επίσης πολλά συγχαρητήρια εξέφρασε ο κ.Πίτρος στην πόλη της Λεμεσού η οποία παρουσίασε μια ιδιαίτερα αξιόλογη και φιλόδοξη υποψηφιότητα.

Η δουλειά που έγινε και οι ιδέες που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία θα πρέπει να αποτελέσουν ένα πολύτιμο υπόβαθρο που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, εμπλουτίζοντας τον πολιτιστικό σχεδιασμό και τη στρατηγική ανάπτυξη της πόλης τα επόμενα χρόνια, κατέληξε ο κ.Πίτρος.