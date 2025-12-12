Σε περισσότερα από 500 σχολεία της Κύπρου εφαρμόζεται η Τηγανοκίνηση

Η Τηγανοκίνηση, ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρισμένα προγράμματα της ΑΚΤΗς, εφαρμόζεται σήμερα σε πάνω από 500 σχολεία σε ολόκληρη την Κύπρο. Σύμφωνα με τη Δρ. Ξένια Ι. Λοϊζίδου, Ακτομηχανικό και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗς, το πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη, συνδυάζοντας περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανακύκλωση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Πρόκειται , όπως είπε, για ένα εκπαιδευτικό, περιβαλλοντικό πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιείται σε συνεργασία του Υπουργείου και της ΑΚΤΗς.

Η Δρ. Λοϊζίδου ανέφερε στον «Π» ότι μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 540 σχολεία και 146 φορείς/υποστηρικτές, ενώ έχουν συλλεχθεί περισσότεροι από 1.100 τόνοι χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού. Χάρη στη συμμετοχή των σχολείων, έχουν επιστραφεί συνολικά πέραν των €700.000, ποσό που επενδύεται άμεσα σε πράσινες υποδομές, εκπαιδευτικές δράσεις και ενέργειες που καθιστούν τα σχολεία πιο βιώσιμα.

Η Δρ. Λοϊζίδου τόνισε ότι «η Τηγανοκίνηση σε αριθμούς μάς εκπλήσσει», υπογραμμίζοντας πως ξεκίνησε πιλοτικά το 2011, σε μόλις 10 σχολεία, και σήμερα αποτελεί ένα πανεθνικό παράδειγμα περιβαλλοντικής δράσης. Όπως αναφέρει η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι συλλέγεται στα σχολεία και μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Με αυτό τον τρόπο τα σχολεία λειτουργούν ως μικρά κέντρα κυκλικής οικονομίας.

Τα έσοδα από την πώληση του λαδιού επιστρέφουν αναλογικά σε κάθε σχολική μονάδα, όπου αξιοποιούνται σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποδομές εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα διαχείρισης νερού, και άλλες πράσινες και βιώσιμες παρεμβάσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύει βαθιά την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών μέσω βιωματικής εκπαίδευσης, συμπλήρωσε.

Η κ. Λοϊζίδου ανέφερε πως τo Καραβάνι, η κινητή πειραματική μονάδα και ναυαρχίδα του προγράμματος που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης της Chevron, επισκέπτεται δεκάδες σχολεία τον χρόνο, εξοπλισμένο με πειράματα εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης νερού και κομποστοποίησης.

Η κ. Λοϊζίδου σημείωσε ακόμη πως η Τηγανοκίνηση, έχει διακριθεί διεθνώς από τα Elsevier Green and Sustainable Chemistry Challenge (2015) μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) και το European Global Education Network (GENE, 2021), ενώ πρόσφατα το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters έκανε ειδικό αφιέρωμα στο καινοτόμο.