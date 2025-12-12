Με 302 συμμετέχοντες η Κύπρος ξεχώρισε στο Robotex International 2025

Εντυπωσιακές επιδόσεις σε πολλές προκλήσεις κατέγραψε η μεγαλύτερη κυπριακή αποστολή ρομποτικής που συμμετείχε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex International 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, για 25η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Cyprus Computer Society (CCS), η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση από το 2017 και φέτος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της, καθώς συνολικά 302 άτομα – διαγωνιζόμενοι/ες, προπονητές/τριες, γονείς, συνοδοί και εθελοντές – εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας.

Αναφέρεται ότι παρά τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, με συμμετοχές από χώρες όπως η Κίνα, η Κορέα, η Ινδία, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, οι κυπριακές ομάδες κατέγραψαν για άλλη μια χρονιά εντυπωσιακές επιδόσεις σε πολλές προκλήσεις.

«Οι ρομποτιστές και ρομποτίστριές μας ανέδειξαν την ισχυρή παρουσία της Κύπρου στην παγκόσμια σκηνή της ρομποτικής», προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι πολύ καλή ήταν η παρουσία της Κύπρου και στις ρομποτικές μονομαχίες SUMO.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Cyprus Computer Society, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε επίσημα ότι το 2026 ο παγκόσμιος διαγωνισμός μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα.

Προστίθεται ότι η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε το τέλος μιας ιστορικής περιόδου, καθώς μετά από 25 χρόνια στο Ταλίν, ο διαγωνισμός θα φιλοξενείται πλέον κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα.

Τέλος, το CCS αναφέρει ότι συνεχίζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα ετήσιων δράσεων στις ψηφιακές δεξιότητες και προσθέτει ότι στη διάρκεια των Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ο Α’ γύρος της Ολυμπιάδας Πληροφορικής, ενώ προς τα μέσα Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία εγγραφών για τον ρομποτικό διαγωνισμό FIRST® LEGO®League.

Πηγή: ΚΥΠΕ