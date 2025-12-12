Τουρκία: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δίκη του Ιμάμογλου

Στις 9 Μαρτίου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με απόφαση του 40ού Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου που βρίσκεται εντός του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μαρμαρά.

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά» στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, έχει ασκήσει δίωξη κατά του Ιμάμογλου και άλλων 402 κατηγορουμένων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση και 7 υπόκεινται σε εντάλματα σύλληψης.

