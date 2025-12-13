Σε εορταστικό κλίμα η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στην Τάλα

Σε μια κατάμεστη από κόσμο πλατεία πραγματοποιήθηκε το βράδυ η επίσημη έναρξη της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της κοινότητας Τάλας.

Ο κοινοτάρχης Τάλας, κ. Νίκος Κόνικκος, καλωσόρισε θερμά τους φίλους και συγχωριανούς που παρευρέθηκαν και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κόνικκος ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές, με υγεία, αγάπη και ένα Ευτυχισμένο Νέο Έτος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συλλογικότητας κατά την εορταστική περίοδο.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο της κοινότητας, απολαμβάνοντας ζεστό κρασί, γλυκά και παραδοσιακά εδέσματα που προσφέρονταν από τα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα στην πλατεία, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τη χορωδία του σχολείου της κοινότητας, η οποία με τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της χάρισε ιδιαίτερες στιγμές συγκίνησης και χαράς σε μικρούς και μεγάλους.

Ήταν μια άρτια και ιδιαίτερα όμορφη εκδήλωση, που ανέδειξε το εορταστικό πνεύμα και την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.