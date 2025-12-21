Πυρκαγιά σε αποθήκη στη περιοχή Σαραμά με εκτεταμένες υλικές ζημιές

Στις 15:55 το απόγευμα του Σαββάτου λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία βρισκόταν δίπλα σε θερμοκήπιο, στην περιοχή Σαραμά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή η αποθήκη ήταν κατασκευασμένη από τσίγκους και ξύλινα δοκάρια. Από την πυρκαγιά, η αποθήκη υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Εντός αυτής φυλάσσονταν διάφορα είδη θερμοκηπίου, ηλεκτρογεννήτρια, ελαιόλαδο, καύσιμα, καθώς και διάφορα κιβώτια.

Η ιδιοκτήτρια της αποθήκης εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται σε σκόπιμη καύση, καθώς άγνωστο πρόσωπο άναψε άχρηστα υλικά πλησίον της αποθήκης και αποχώρησε από το σημείο.