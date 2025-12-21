Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ/Τερματικό: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη

Στα κενά τα οποία πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη (gap analysis) που διενήργησε ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό και παραδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) Γιώργος Ασιήκαλης.

Σε διευκρινιστική δήλωση σε σχέση με τη μελέτη, ο Πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ Γιώργος Ασιήκαλης είπε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του όλου έργου αλλά αφορά το «που έπρεπε να είμαστε, τι έπρεπε να έχουμε και τι έχουμε».

«Η gap analysis, δηλαδή η ανάλυση κενών, διευκρινίζει τα κενά τα οποία πρέπει να πληρωθούν με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι αν αυτό χρειαστεί θα χρειαστεί συμπληρωματικός σχεδιασμός και πιστοποίηση υλικών ώστε να καλυφθούν τα κενά.

«Αυτό θα αναλυθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αποφασίσουμε ανάλογα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ