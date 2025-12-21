Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ/Τερματικό: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του όλου έργου αλλά αφορά το «που έπρεπε να είμαστε, τι έπρεπε να έχουμε και τι έχουμε».

Στα κενά τα οποία πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη (gap analysis) που διενήργησε ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό και παραδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) Γιώργος Ασιήκαλης.

«Η gap analysis, δηλαδή η ανάλυση κενών, διευκρινίζει τα κενά τα οποία πρέπει να πληρωθούν με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι αν αυτό χρειαστεί θα χρειαστεί συμπληρωματικός σχεδιασμός και πιστοποίηση υλικών ώστε να καλυφθούν τα κενά.

«Αυτό θα αναλυθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αποφασίσουμε ανάλογα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

