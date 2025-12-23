Μια λιλιπούτεια βιβλιοθήκη με μεγάλη καρδιά στην Αμαργέτη

Στην καρδιά της γραφικής Αμαργέτης, ένα μικρό αλλά ζεστό πετρόκτιστο δωμάτιο στην πλατεία του χωριού φιλοξενεί εδώ και δύο χρόνια μια ξεχωριστή πρωτοβουλία πολιτισμού, τη λιλιπούτεια βιβλιοθήκη του χωριού.

Δημιουργός και ψυχή της είναι η φιλόλογος Γιώτα Κάιζερ, η οποία με αγάπη για το βιβλίο και την κοινότητα κατάφερε να δώσει ζωή σε έναν χώρο γνώσης και συνάντησης. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε Τετάρτη απόγευμα ως δανειστική, εντελώς δωρεάν, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διευθέτησης προσωπικής συνάντησης για βιβλιόφιλους επισκέπτες.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι κάτοικοι του συμπλέγματος των δέκα κοινοτήτων του κεντρικού ορεινού βραχίονα της επαρχίας Πάφου, γνωστού κυρίως ως τα Αμπελοχώρια. Το οίκημα φέρει το όνομα John & Mavis Library, προς τιμή των πρώτων Άγγλων κατοίκων της Αμαργέτης. Η Mavis και ο John εγκαταστάθηκαν στο χωριό το 1988 και, όπως σημειώνει η κ. Κάιζερ, αγάπησαν βαθιά τόσο τον τόπο όσο και τους ανθρώπους του.

Για 33 χρόνια υπήρξαν ενεργά μέλη της κοινότητας, συμμετέχοντας σε δράσεις, στηρίζοντας ντόπιους παραγωγούς και επιχειρηματίες και καλλιεργώντας σχέσεις αληθινής φιλίας με τους κατοίκους. Στις καθημερινές τους βόλτες στο χωριό, οι πόρτες των σπιτιών ήταν πάντα ανοιχτές για ένα φιλόξενο κέρασμα, ενώ οι ίδιοι κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια να μιλούν ελληνικά, δείχνοντας σεβασμό και αγάπη στον τόπο που τους αγκάλιασε.

Σήμερα ζουν μόνιμα στην Αγγλία, όμως η καρδιά τους συνεχίζει να χτυπά στην Αμαργέτη.

Η αγγλόφωνη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι εμπλουτισμένη και με βιβλία της ίδιας της Mavis, πρώην εκπαιδευτικού και διαχρονικής βιβλιόφιλου, προσδίδοντας ιδιαίτερη συναισθηματική αξία στον χώρο. Σημειώνεται πως τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης τελέστηκαν την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024 από τον πάτερ Πανάρετο της Ιεράς Μονής Αγίου Νεοφύτου, επισφραγίζοντας την αρχή ενός μικρού αλλά σημαντικού πολιτιστικού πυρήνα για την Αμαργέτη και την ευρύτερη περιοχή.