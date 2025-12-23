Το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου γέμισε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το 8ο Σύνταγμα Πεζικού

Σε ιδιαίτερα εορταστικό αλλά και συμβολικά φορτισμένο κλίμα, το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου πλημμύρισε από χριστουγεννιάτικες μελωδίες, με την παρουσία εκπροσώπων του 8ου Συντάγματος Πεζικού Πάφου.

Η χορωδία και η ορχήστρα του Συντάγματος, αποτελούμενες κυρίως από κληρωτούς στρατιώτες, αλλά και από μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, παρουσίασαν παραδοσιακά κάλαντα και γιορτινά τραγούδια, προσδίδοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Τους στρατιώτες υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος, απευθύνοντας λόγο προς τα μέλη της χορωδίας και της ορχήστρας, τους ευχαρίστησε θερμά για τη συγχρονισμένη και αξιέπαινη πρωτοβουλία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της Εθνικής Φρουράς στην πόλη της Πάφου και στην Κύπρο γενικότερα, ως θεσμού ασφάλειας, συνέχειας και εθνικής ευθύνης.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους Χρόνια Πολλά με υγεία και δύναμη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή και την προσδοκία σύντομα η πατρίδα μας να απελευθερωθεί, να τερματιστεί η τουρκική κατοχή και να επιλυθεί το Κυπριακό πρόβλημα, ώστε η Κύπρος να επανενωθεί και να πορευθεί σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και δικαιοσύνης.