Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του - Πότε παίρνει εξιτήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο τραγουδιστή νοσεί με ιογενή λοίμωξη - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις

Για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο, μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

«Δεν είναι κάτι σοβαρό, ήταν μία ιογενής λοίμωξη απ' αυτές που ταλαιπωρούν χιλιάδες συμπολίτες μας. Είναι μία χαρά ο Γιώργος, περιμένει τώρα να κάνει και μία σειρά προληπτικών εξετάσεων που ούτως ή άλλως είχε σκοπό να κάνει και, αφού ολοκληρωθούν, και οι γιατροί τού δώσουν το ελεύθερο, θα βγει από το νοσοκομείο» ανέφερε αρχικά ο κ. Λυκούδης.

Στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά στο εξιτήριο από το νοσοκομείο, διευκρίνισε: «Αύριο ή μεθαύριο θα βγει, είναι απόφαση των γιατρών. Τον ματιάσαμε που τον θαυμάζαμε».

«Για το εάν θα τραγουδήσει αύριο, Πέμπτη, είναι θέμα γιατρών. Ο ίδιος θέλει πολύ, περιμένουμε μέχρι το βράδυ και γι' αυτόν τον λόγο η επιχείρηση, όπου εμφανίζεται, δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ ή νωρίς το πρωί, για να μας πουν οι γιατροί» κατέληξε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του
Μάλιστα, το Happy Day στον Alpha που μετέδωσε πρώτο την είδηση, μίλησε με άνθρωπο από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη που επιβεβαίωσε πως ο τραγουδιστής είναι σε ιδιωτική κλινική.

«Μπορεί να είναι από μια ίωση μέχρι κάτι άλλο. Η ψυχολογία του είναι καλή αλλά έχει 39-40 πυρετό» αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή.

Πηγή: lifo.gr

Tags

ΤΡΑΓΟΥΔΟΠΟΙΟΣΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα