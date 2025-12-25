Διαδικτυακή πρωτοβουλία της ΑΚΤΗΣ φέρνει την επιστήμη στα χέρια των πολιτών

Περισσότερες από 17.000 εθελοντών, 110 τόνοι σκουπιδιών και 2.095 τοποθεσίες στην Κύπρο και το εξωτερικό συνθέτουν τον απολογισμό της επταετούς πορείας της δράσης #potavristou, μιας καινοτόμου εκστρατείας κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ στην Κύπρο και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κίνημα πολιτών.

Σε δηλώσεις της , η Δρ Ξένια Ι. Λοϊζίδου, Ακτομηχανικός και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΚΤΗΣ, τόνισε ότι το #potavristou «φέρνει την επιστήμη στα χέρια των πολιτών», δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο, να συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε, από το 2019 και κάθε Σεπτέμβρη, η ΑΚΤΗ καλεί τον κόσμο «να ποταυριστεί» μέσα από μια απλή αλλά καινοτόμα διαδικτυακή καμπάνια. Οι συμμετέχοντες καλούνται αυθόρμητα να καθαρίσουν τον χώρο γύρω τους, να μετρήσουν τα απορρίμματα που συλλέγουν και να αποστείλουν τα δεδομένα στην ΑΚΤΗ.

Μόνο το 2024, οι εθελοντές της δράσης συνέλεξαν πάνω από 16 τόνους απορριμμάτων, ενώ η γεωγραφική εμβέλεια του #potavristou εκτείνεται από τις Φιλιππίνες μέχρι τη Μασσαλία και από το Τέξας έως την Ισλανδία. Πόλεις, ακτές, βουνά, πάρκα και λίμνες καθαρίστηκαν,όπως είπε, με τα δεδομένα πεδίου να αξιοποιούνται από την επιστημονική ομάδα της ΑΚΤΗΣ για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εργαλείων πολιτικής στους αρμόδιους φορείς.

Η διεθνής απήχηση της πρωτοβουλίας έχει αναγνωριστεί και θεσμικά. Ενδεικτικά η Δρ Λοϊζίδου ανέφερε πως το 2020 το #potavristou βραβεύτηκε από τον διεθνή οργανισμό Ocean Conservancy ως μία από τις 10 πιο καινοτόμους δράσεις παγκοσμίως για καθαρές ακτές και θάλασσες, ενώ το 2021 διακρίθηκε από το δίκτυο MIO-ESCADE. Το 2022 έλαβε εκ νέου την υποστήριξη του Ocean Conservancy στο πλαίσιο της εκστρατείας #TeamSeas και απέσπασε αργυρό βραβείο στα Carob Awards.

Η Δρ Λοϊζίδου επισήμανε παράλληλα ότι η περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικής παραμένει μια πραγματικότητα στην Κύπρο. «Δράσεις όπως το #potavristou προωθούν τον εθελοντισμό και δημιουργούν ένα παγκόσμιο δίκτυο πολιτών που νοιάζεται ενεργά για το περιβάλλον», κατέληξε.