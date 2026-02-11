Υπογραφή Συμβολαίων για την Α΄ Φάση Ανάδειξης Τεσσάρων Αρχαιολογικών Χώρων στον Δ.Π. Χρυσοχούς

Υπεγράφησαν την περασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς, τα συμβόλαια μεταξύ του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και της αναδόχου εταιρείας Stylianou & Masouri Construction (Successors) Ltd, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Αρ. 68/2025.

Το έργο αφορά την πρώτη φάση της «Προστασίας, Διασύνδεσης και Ανάδειξης τεσσάρων Αρχαιολογικών Χώρων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς», με συμβατικό ποσό €1.449.000 πλέον ΦΠΑ.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €4.400.000 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται το έργο στοχεύει στη θωράκιση, λειτουργική διασύνδεση και ουσιαστική ανάδειξη των τεσσάρων αρχαιολογικών χώρων, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.