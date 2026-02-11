Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπογραφή Συμβολαίων για την Α΄ Φάση Ανάδειξης Τεσσάρων Αρχαιολογικών Χώρων στον Δ.Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπεγράφησαν την περασμένη εβδομάδα στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς, τα συμβόλαια μεταξύ του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και της αναδόχου εταιρείας Stylianou & Masouri Construction (Successors) Ltd, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Αρ. 68/2025.

Το έργο αφορά την πρώτη φάση της «Προστασίας, Διασύνδεσης και Ανάδειξης τεσσάρων Αρχαιολογικών Χώρων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς», με συμβατικό ποσό €1.449.000 πλέον ΦΠΑ.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €4.400.000 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται το έργο στοχεύει στη θωράκιση, λειτουργική διασύνδεση και ουσιαστική ανάδειξη των τεσσάρων αρχαιολογικών χώρων, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό αποτύπωμα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα