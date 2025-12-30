Οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αντανακλώνται στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, λέει ο Πρόεδρος ΕΒΕ Πάφου

Την εκτίμηση οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αντανακλώνται άμεσα στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, λόγω δομικών ζητημάτων του κράτους που απαιτούν ρύθμιση ή επαναρρύθμιση εξέφρασε με δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Πάφου, Γιώργος Μάης.

Αναφερόμενος στην Πάφο, ο κ. Μάης είπε ότι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες που αποτελούν βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίαςα κατέγραψαν εξαιρετικές επιδόσεις.

Καταγράφηκε πρωτόγνωρη αύξηση στις αφίξεις τουριστών, καθώς και άνοδος των εισοδημάτων των τουριστικών επιχειρήσεων, είπε. Παρά τα θετικά δεδομένα, ανέφερε, η κατοικία παραμένει σχεδόν απλησίαστη για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Τόνισε την ανάγκη το κράτος να εξεύρει αποτελεσματικότερα και ταχύτερα εφαρμόσιμα μέτρα για προσιτή κατοικία, ενώ επεσήμανε και τον ρόλο των τραπεζικών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση πιο ευέλικτων και μακροχρόνιων στεγαστικών σχεδίων με καλύτερους όρους, καθώς με τα σημερινά επιτόκια η απόκτηση πρώτης κατοικίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.

Είπε επίσης ότι καταγράφονται σημαντικές επενδύσεις κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν ανησυχία σε επενδυτές και επιχειρηματίες.

Ο κ. Μάης εξέφρασε ανησυχία για τη διεθνή αβεβαιότητα που προκύπτει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τις διογκωμένες, όπως είπε, κρατικές δαπάνες, όπως το κρατικό μισθολόγιο και τα διοικητικά έξοδα.