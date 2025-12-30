Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral

Λίγες ημέρες πριν κλείσει το 2025, ένα βίντεο έκανε τον γύρο του Instagram και ξεχώρισε σχεδόν αμέσως. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με φωτάκια, επιπλέει σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τα κύματα το δοκιμάζουν, ο καιρός μοιάζει απειλητικός, κι όμως το δέντρο παραμένει εκεί, φωτισμένο και όρθιο, σε ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστικό.

Σε μια εποχή όπου τα social media κατακλύζονται από εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, πολλοί υπέθεσαν ότι πρόκειται για ακόμη ένα εντυπωσιακό ψηφιακό κατασκεύασμα. Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο απλή — και ίσως γι’ αυτό τόσο δυνατή.

Ο δημιουργός του βίντεο, ο φωτογράφος Ryan Pernofski, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι το υλικό δεν έχει καμία σχέση με AI. Το βίντεο τραβήχτηκε αποκλειστικά με iPhone, χωρίς φίλτρα ή ψηφιακές παρεμβάσεις. Ένας φίλος του, ο Jack, κράτησε το δέντρο μέσα στη θάλασσα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν σε άλλα φωτογραφικά του projects. Τα φωτάκια ήταν χριστουγεννιάτικα, με μπαταρίες, σχεδιασμένα για εξωτερικό χώρο, με τις θήκες τους προσεκτικά στερεωμένες. Η σκέψη ήταν απλή: ίσως να αντέξουν για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Τελικά, άντεξαν όσο χρειαζόταν.

Η ιδέα δεν ήταν καινούργια. Ο ίδιος παραδέχεται ότι ήθελε να τη υλοποιήσει εδώ και χρόνια, αλλά κάθε φορά το ανέβαλλε. Φέτος, όμως, αποφάσισε να μην το αφήσει να περάσει ακόμη μία φορά. Και κάπως έτσι, ένα σχέδιο που είχε μείνει για καιρό στο μυαλό του, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε εκατομμύρια θεατές.

Πέρα από την εικόνα, όμως, αυτό που φαίνεται να άγγιξε περισσότερο το κοινό ήταν το μήνυμα που τη συνοδεύει. Μια υπενθύμιση ότι ο χρόνος περνά γρήγορα και ότι όσα θέλει κανείς να κάνει, συχνά χρειάζεται να τα διεκδικήσει συνειδητά, αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν για πάντα στη λίστα με τα «κάποια στιγμή».

Αυτούσια η ανάρτησή του:

«Τα Χριστούγεννα του 2025 ήρθαν και πέρασαν σαν αστραπή. Ανέβασα αυτό το βίντεο στα stories μου και πολλοί από εσάς μου ζητήσατε να το δημοσιεύσω και ως reel, οπότε, ορίστε.

Και όχι, δεν είναι AI. Θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να δημιουργήσω μια εικόνα και να προσποιηθώ ότι είναι αληθινή· αυτό μου φαίνεται τρομακτικό. Το βίντεο τραβήχτηκε απλώς με iPhone (υπάρχει και backstage υλικό στα stories). Ζήτησα από τον καλό μου φίλο Jack να κρατήσει το δέντρο, στο παρελθόν έχει κρατήσει και όλα μου τα λουλούδια. Χρησιμοποιήσαμε χριστουγεννιάτικα φωτάκια που λειτουργούν με μπαταρίες και στερεώσαμε τις θήκες τους με ταινία. Πωλούνται ως φωτάκια εξωτερικού χώρου, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως αντέξουν για ένα λεπτό στον ωκεανό. Και άντεξαν.

Ήθελα να κάνω αυτό το project εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κάθε φορά το ξεχνούσα. Φέτος, όμως, το πραγματοποίησα επιτέλους. Είναι η εποχή να κάνεις όσα θέλεις να κάνεις, γιατί η ζωή τρέχει με ρυθμούς αστραπής και, αν δεν πατήσεις φρένο για να τα υλοποιήσεις, μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ.

Έχω πολλά ακόμη πράγματα που θέλω να δημιουργήσω και να σχεδιάσω μέσα στη χρονιά που έρχεται. Ίσως πάρω ένα ημερολόγιο και τα προγραμματίσω όπως ένας κανονικός ενήλικας. Εναλλακτικά, μπορώ απλώς να αφήσω το χάος να επικρατήσει και να περάσει άλλη μία χρονιά. Όχι, νομίζω ότι αυτή είναι η χρονιά. Ποιος είναι μαζί μου; Κάντε το».

