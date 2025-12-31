Σε τέσσερις παρεμβάσεις προχώρησε η Πυροσβεστική στην επαρχία Πάφου

Σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις κλήθηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην επαρχία Πάφου, έπειτα από κλήσεις τόσο από ιδιώτες όσο και από άλλες αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή.

Όπως ανέφερε, σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ στις 03:58 τα ξημερώματα η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε περιστατικό πτώσης δέντρου σε δρόμο στην κοινότητα Πολεμίου, με τα μέλη της Υπηρεσίας να προχωρούν σε άμεση απομάκρυνσή του.

Στις 06:33 σημειώθηκε πτώση πασάλου της ΑΗΚ πάνω σε όχημα στη Γεροσκήπου.

Η Πυροσβεστική συνεργάστηκε με συνεργεία της ΑΗΚ για την ασφαλή απομάκρυνση του πασάλου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ακολούθως, στις 07:18, στην Κισσόνεργα, μέλη της Υπηρεσίας προχώρησαν σε απομάκρυνση τσίγκων που είχαν παρασυρθεί, δημιουργώντας κινδύνους για διερχόμενους πολίτες.

Τέλος, στις 07:29, η Πυροσβεστική επενέβη σε πλημμυρισμένο δρόμο εντός της πόλης της Πάφου, όπου έγινε άνοιγμα οχετών για την αποκατάσταση της ομαλής απορροής των υδάτων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.