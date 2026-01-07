Η καρδιά της Πάφου χτύπησε σε ρυθμούς street party

Σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης μουσικής, διασκέδασης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μετατράπηκε την περασμένη Κυριακή το κέντρο της Πάφου, με αφορμή το μεγάλο street party που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση των οδών Πάφου Χρυσάνθου και Κωνσταντίνου Κανάρη, από τις 4:00 το απόγευμα έως τις 11:00 το βράδυ, προσελκύοντας πλήθος κατοίκων και επισκεπτών όλων των ηλικιών.

Ο αστικός χώρος «ντύθηκε» με μουσική και παλμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στην καρδιά της πόλης.

Το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβαν οι DJ Dino K και DJ Penny K, οι οποίοι από ειδικά στημένο DJ booth, με επαγγελματικό φωτισμό και εντυπωσιακά εφέ, έδωσαν τον ρυθμό της βραδιάς. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε πλήρης ηχητική κάλυψη σε όλο το μήκος των δύο οδών, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία street party.

Σημαντική ήταν και η ενεργή συμμετοχή των καταστημάτων της περιοχής, με εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες να συμβάλλουν δυναμικά στο κλίμα της εκδήλωσης. Το street party είχε οικογενειακό χαρακτήρα κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ όσο προχωρούσε η βραδιά οι ρυθμοί γίνονταν πιο έντονοι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Με τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Πάφου επιβεβαιώνει τη στόχευσή του για ζωντανό δημόσιο χώρο και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση.