Αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο στο ΓΝ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Ιανουαρίου 2026, έπειτα από την ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΚΣΕΔ, στις 11:45 το ΚΣΕΔ κινητοποιήθηκε για την παροχή άμεσης βοήθειας σε ασθενή που επέβαινε σε εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε σε θαλάσσια περιοχή 90 ναυτικά μίλια νότια της Λεμεσού.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής απογειώθηκε ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου νοσηλευτή από την ειδική ομάδα αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στις 13:50, όπου και εισήχθη για περαιτέρω νοσηλεία.

