Καθησυχάζει ο ΕΟΑ Πάφου για την ποιότητα του νερού, άριστο λέει μετά από εκτεταμένους ελέγχους

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, σε σχέση με παράπονα που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα από πολίτες για οσμή στο πόσιμο νερό σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιττοκοπίτης, αμέσως μετά την υποβολή των παραπόνων ο ΕΟΑ Πάφου προχώρησε σε ενδελεχείς ελέγχους τόσο στις υδατοδεξαμενές όσο και στο υδρευτικό δίκτυο που τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες περιοχές.

Από τους ελέγχους αυτούς, όπως τόνισε, δεν προέκυψε οποιοδήποτε πρόβλημα, ενώ το νερό κρίθηκε άριστης ποιότητας και απολύτως κατάλληλο για κατανάλωση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά παραπόνων, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Έγιναν έλεγχοι τόσο στις υδατοδεξαμενές όσο και σε σημεία του δικτύου που υδροδοτούνται από αυτές, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ανησυχητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιττοκοπίτης διευκρίνισε ότι οι σχετικές αναλύσεις δεν κατέδειξαν οποιαδήποτε αλλοίωση ούτε στην οσμή, ούτε στο χρώμα, ούτε στη χημική και μικροβιολογική σύσταση του νερού, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως είπε, την υψηλή ποιότητά του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ποιότητα του πόσιμου νερού και να αντιμετωπίζεται άμεσα οποιοδήποτε ζήτημα ενδεχομένως προκύψει.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τον ΕΟΑ Πάφου», κατέληξε, καλώντας το κοινό να επικοινωνεί με τον Οργανισμό σε περίπτωση που παρατηρηθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο.