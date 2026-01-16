Τις προκλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο παρουσίασε η ΑΗΚ στη σύνοδο IRENA

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε η ΑΗΚ στη 16η Σύνοδο της Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), την Κυριακή και τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιωσιμότητας του Abu Dhabi.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΗΚ, στη σύνοδο συμμετείχαν Υπουργοί και αξιωματούχοι διαφόρων Χωρών καθώς και ανώτατα στελέχη διεθνών Οργανισμών. Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, και συγκεκριμένα τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, εκπροσώπησε ο Μάριος Παππουτής, Βοηθός Διευθυντής Δικτύων.

Στην παρέμβασή του ο κ. Παππουτής παρουσίασε τα πιο σημαντικά έργα του ΔΣΔ τα οποία θα υλοποιηθούν εντός του 2026. Πρόκειται για τα πρώτα μεγάλης κλίμακας Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, τη συνέχιση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών (ήδη έχει εγκατασταθεί το 50%), την αυτοματοποίηση 100 και πλέον Υποσταθμών Διανομής, την αναβάθμιση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Δικτύου Μέσης Τάσης (Digital Twin) και την έναρξη ψηφιοποίησης του Δικτύου Χαμηλής Τάσης.

«Στόχος της συνόδου ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων σε θέματα απανθρακοποίησης της βιομηχανίας, καθώς και οι προοπτικές και οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων», αναφέρεται.

Ο κ. Παππουτής ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Αυτές είναι οι στοχευμένες επενδύσεις στο Δίκτυο, η αποθήκευση και η ευελιξία.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η λειτουργία του Δικτύου σε ένα μικρό, απομονωμένο νησί αποτελεί από μόνη της μια ιδιαίτερη πρόκληση. Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και κατ’ επέκταση της συχνότητας του συστήματος, είναι κρίσιμη. Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η εξισορρόπηση ενός τέτοιου απομονωμένου συστήματος με την αυξημένη διείσδυση κατανεμημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», σημείωσε.

«Στην Κύπρο το πρωί και το απόγευμα χρησιμοποιούμε αυξημένη συμβατική παραγωγή για την εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς, αυξάνοντας έτσι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει διασύνδεση με άλλη χώρα», προστίθεται.

«Το βασικό μήνυμα του ΔΣΔ είναι η ανάγκη αλλαγής κουλτούρας και η μεγαλύτερη ενεργή εμπλοκή των χρηστών ενέργειας στη διαχείριση ενέργειας και την παροχή ευελιξίας, ώστε να διασφαλιστεί και ενδυναμωθεί η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα της λειτουργίας του δικτύου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ