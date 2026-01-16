Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κόμπος-Κάλας συζήτησαν περιφερειακές εξελίξεις σε τηλεφωνική επικοινωνίες με ΥΠΕΞ Μπαχρέιν και Ισραήλ

Συνομίλησαν επίσης τηλεφωνικά την Παρασκευή και με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ Gideon Saar.

Τις περιφερειακές εξελίξεις συζήτησαν την Παρασκευή το πρωί, σε κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέϊν Δρα Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ο ΥΠΕΞ Κωνσταντίνος Κόμπος και η 'Υπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η κ. Κάλας ήταν ως γνωστό στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη με το Κολέγιο των Επιτρόπων.

'Οπως έγραψε στο Χ ο κ. Κόμπος σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν, η ανταλλαγή απόψεων είχε στο επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και έγινε επίσης στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Στο Χ ο κ. Κόμπος έγραψε επίσης ότι με την κ. Κάλας συνομίλησαν και με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ Gideon Saar, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διπλωματίας στην αποκλιμάκωση και την ανάγκη διατήρησης της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

