Μ.Δαμιανού :Μήνυμα ενότητας και ευθύνης από την Παναγιά στο μνημόσυνο του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Μήνυμα ενότητας, σύνεσης και συλλογικής ευθύνης έστειλε από τη γενέτειρα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, την Παναγιά Πάφου, ο Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου Μιχάλης Δαμιανού, κατά το καθιερωμένο μνημόσυνο που τελέστηκε με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε, όπως κάθε χρόνο, το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Μακαρίου Γ΄ Παναγιάς, ενώ προηγήθηκε εκκλησιαστικό μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας, προεξάρχοντος του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου.

Σε ομιλία του, ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι στη μακραίωνη ιστορία του ο Ελληνισμός κατέγραψε μεγάλες επιτυχίες όταν πορεύτηκε ενωμένος, αλλά και ανείπωτες τραγωδίες όταν κυριάρχησε η διχόνοια.

Τόνισε πως μόνο με αρραγές πολιτικό μέτωπο, πίστη στο δίκαιο του αγώνα και σωφροσύνη μπορεί να επιτευχθεί ο τερματισμός του σημερινού στάτους κβο και να οικοδομηθεί ένα μέλλον ασφάλειας και ευημερίας σε μια απελευθερωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου όλες οι κοινότητες θα συνυπάρχουν χωρίς φόβο και διακρίσεις.

Μόνο με αρραγές πολιτικό μέτωπο, πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και σωφροσύνη μπορούμε, όπως είπε, να πετύχουμε τερματισμό του σημερινού στάτους κβο και να το αντικαταστήσουμε με ένα μέλλον ασφάλειας και ευημερίας, σε μια απελευθερωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι θα συμβιώνουμε χωρίς φόβο και διακρίσεις.

Με αυτές τις αρχές ως πυξίδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, λαμβάνοντας τη λαϊκή εντολή για άρση του αδιεξόδου και της στασιμότητας των προηγούμενων χρόνων, εργάζεται άοκνα και μεθοδικά για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες της ιστορίας μας, καλούμαστε είπε, όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα, σύνεση και, πάνω απ’ όλα, ενότητα.

Αναφερόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄, ο Υπουργός τον χαρακτήρισε φάρο ενότητας, αντίστασης και αξιοπρέπειας, σημειώνοντας ότι η παρακαταθήκη του παραμένει επίκαιρη και καθοδηγητική στις σημερινές κρίσιμες στιγμές. Υπογράμμισε επίσης ότι το χρέος της σημερινής γενιάς είναι να κρατήσει ζωντανό το όραμά του και να συνεχίσει τον αγώνα για ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τρισάγιο στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, ενώ τονίστηκε από όλους ότι η μνήμη και το έργο του εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τον κυπριακό λαό.

Εξάλλου ο Κώστας Χριστοδούλου, πρόεδρος ιστορικού πολιτιστικού κέντρου Μακαρίου Γ΄ Παναγιάς σε ομιλία του τόνισε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανήκει στην κατηγορία των σπάνιων παγκοσμίως ιστορικών μορφών που με το έργο και την προσφορά τους χάραξαν ανεξίτηλα την ιστορία της πατρίδας τους.