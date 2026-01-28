«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ξεχωριστοί»: Ένα βιωματικό ταξίδι αυτοεκτίμησης και αποδοχής από το Νεάπολις και Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας

Το Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, πραγματοποίησαν με επιτυχία στο πρώτο τμήμα το βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ξεχωριστοί – Μαθαίνουμε την αυτοεκτίμηση με τον Έλμερ, τον Παρδαλό Ελέφαντα», το οποίο φιλοξενήθηκε στο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Χλώρακας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εργαστήριο βασίστηκε στο αγαπημένο παιδικό παραμύθι του Έλμερ, του παρδαλού ελέφαντα, και αξιοποίησε δημιουργικές, βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών.

Μέσα από την αφήγηση, το παιχνίδι, τη συζήτηση και τη δημιουργική έκφραση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τη μοναδικότητά τους, να αποδεχτούν τον εαυτό τους και να κατανοήσουν ότι η διαφορετικότητα αποτελεί δύναμη και πλούτο.

Βασικοί στόχοι του βιωματικού εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποδοχής των παιδιών, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αποδοχής του «άλλου», καθώς και η προώθηση της θετικής αλληλεπίδρασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη διαγενεακή σύνδεση, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία σχέσεων σεβασμού, κατανόησης και αλληλοστήριξης.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε από τις εκπαιδευόμενες ψυχολόγους κα. Μιχαέλλα Σαββίδη και κα. Χριστίνα Μέλιου, οι οποίες με επιστημονική γνώση, ευαισθησία και δημιουργικότητα καθοδήγησαν τη δράση, προσφέροντας στα παιδιά μια ουσιαστική και ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία.

Το Κέντρο Ενηλίκων Χλώρακας εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Διευθύνουσα του Νηπιαγωγείου, κα. Κατερίνα Κωνσταντίνου, καθώς και σε όλο το προσωπικό, για τη ζεστή φιλοξενία, τη συνεργασία και τη στήριξή τους στην υλοποίηση του εργαστηρίου.