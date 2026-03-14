Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Κύπρο – Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Μακριά από λιμάνια»: Το Ιράν απειλεί εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Mετά από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Χαργκ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα λιμάνια, οι αποβάθρες και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν νόμιμους στόχους μετά από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Χαργκ.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης θεωρούν ότι είναι νόμιμο δικαίωμά τους να υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία και το έδαφός τους πλήττοντας και στοχεύοντας την προέλευση των αμερικανικών εχθρικών πυραύλων σε λιμάνια, αποβάθρες και κρησφύγετα Αμερικανών στρατιωτών που έχουν καταφύγει σε ορισμένες πόλεις των ΗΑΕ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση προέτρεψαν τους πολίτες των ΗΑΕ να εκκενώσουν λιμάνια, αποβάθρες και στρατιωτικές περιοχές των ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα, το Bloomberg News ανέφερε ότι έγινε μερική αναστολή της φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έξω από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από την επίθεση drone και την πυρκαγιά που ξέσπασε ακολούθως στο σημείο.

Naftemporiki.gr

 

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

