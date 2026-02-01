Ερωδιοί γελαδάρηδες: η φύση μάς επισκέπτεται στην πόλη

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, αναφέρεται στη σημερινή ευχάριστη και αναπάντεχη εικόνα που καταγράφηκε σε ανοικτό χώρο της Πάφου, όπου μια μικρή ομάδα ερωδιών γελαδάρηδων (ερωδιός ο βουκόλος Bubulcus ibis), ενός μικρού είδους ερωδιού που συναντάται συχνά κοντά σε κοπάδια βοοειδών, έκανε την εμφάνισή της μέσα στον αστικό ιστό.

Όπως σημειώνει, τέτοιες στιγμές αποτελούν ζωντανή απόδειξη ότι το φυσικό περιβάλλον παραμένει παρόν και γενναιόδωρο ακόμη και μέσα στις πόλεις, προσφέροντας εικόνες ομορφιάς, ηρεμίας και ουσιαστικής σύνδεσης με τη φύση.

Παράλληλα, τονίζει πως αυτές οι εικόνες λειτουργούν ως υπενθύμιση της συλλογικής ευθύνης για σεβασμό, προστασία και διαφύλαξη των φυσικών μας χώρων, ώστε να συνεχίσουν να φιλοξενούν τη ζωή και τη βιοποικιλότητα.