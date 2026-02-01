Υποψήφια με το Volt στη Λεμεσό η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα

Την απόφασή της να κατέλθει ως υποψήφια στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 στη Λεμεσό με το Βολτ ανακοίνωσε η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα.

Σε ανάρτησή της, αναφέρει ότι η απόφαση πάρθηκε μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση, με τη στήριξη της οικογένειάς της, σημειώνοντας ότι θέλει να εκπροσωπήσει τη Λεμεσό με αίσθημα ευθύνης.

«Η υποβολή υποψηφιότητας για τη Βουλή είναι, στην ουσία, υποβολή σε μία θέση εργασίας και ανάληψης ευθύνης για μία από τις πιο υπεύθυνες θέσεις σε ένα κράτος και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται» αναφέρει.

Σημείωνει οτι τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις της, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στον διάλογο ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2026.