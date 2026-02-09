Κραυγή αγωνίας από την Ελεδιώ: Η αστυφιλία «στεγνώνει» το χωριό

Την αστυφιλία έθεσε ως ένα από τα σοβαρότερα και πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα της Ελεδιώ ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Τάκης Παπασάββα, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα το χωριό.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασάββα, στην Ελεδιώ διαμένουν μόλις 37 μόνιμοι κάτοικοι, με τους περισσότερους να εργάζονται κυρίως στον τομέα των οικοδομών, αλλά και στη γεωργία και την αμπελουργία.

Όπως ανέφερε, η συρρίκνωση του πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση βασικών δομών της κοινότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι στο χωριό δεν λειτουργεί σχολείο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μικρή εκκλησία της κοινότητας, η οποία, όπως είπε, υπολειτουργεί, καθώς εξυπηρετείται από «δανεικό» ιερέα.

Ενδεικτικά ανέφερε σε δηλώσεις του στο 'Π"ότι τα τελευταία τρία χρόνια δεν τελέστηκε ούτε μία χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην Ελεδιώ, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτυπώνει με τον πιο σαφή τρόπο την εγκατάλειψη που βιώνει το χωριό.

Ο κ. Παπασάββα βρίσκεται στη θέση του κοινοτάρχη από την 1η Ιανουαρίου του 2007 και, όπως σημείωσε, όραμά του παραμένει η αύξηση του πληθυσμού της Ελεδιώ.

Δήλωσε ότι αγαπά ιδιαίτερα το χωριό του και, κατά τη διάρκεια της θητείας του, φρόντισε να προχωρήσουν σημαντικά έργα υποδομής, όπως η δημιουργία τειχίων, πλατείας, γηπέδου και σημείου θέας.

Ωστόσο, έσπευσε να τονίσει ότι, κατά την έκφρασή του, «δεν είναι μόνο αυτά που μετρούν», υπογραμμίζοντας ότι τα έργα από μόνα τους δεν αρκούν για να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τον κόσμο στην ύπαιθρο. Ως ακόμη ένα μεγάλο πρόβλημα ανέδειξε το στεγαστικό ζήτημα. Όπως εξήγησε, για να ανεγερθεί σήμερα μια κατοικία απαιτείται ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 250 και 300 χιλιάδων ευρώ, την ώρα που οι τράπεζες δεν παραχωρούν εύκολα δάνεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κρατική χορηγία των 50 χιλιάδων ευρώ, που παραχωρείται μέσω του στεγαστικού σχεδίου, είναι στην πράξη «δώρον άδωρο», καθώς δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Εκτίμησε ότι οι όροι του στεγαστικού σχεδίου πρέπει να αλλάξουν, σημειώνοντας πως σήμερα δεν υπάρχουν ουσιαστικά κίνητρα για ένα νέο ζευγάρι που θα ήθελε να κτίσει και να παραμείνει μόνιμα στην Ελεδιώ.

Ο κοινοτάρχης αναφέρθηκε επίσης στο αυξημένο κόστος καυσίμων, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους κατοίκους που εργάζονται στην Πάφο και αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά από και προς την κοινότητα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα σε σχέση με την αναστύλωση της παλιάς εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης. Όπως είπε, υπάρχουν σοβαρά προσκόμματα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενώ απαιτούνται πολεοδομική άδεια για τη διαμόρφωση της αυλής της εκκλησίας, καθώς και γεωλογική μελέτη ακόμη και για την κατασκευή ενός αποχωρητηρίου εκτός του ναού, όπως του έχει υποδειχθεί. Κλείνοντας, ο κ. Παπασάββα απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία να προχωρήσει σε επιχορήγηση των καυσίμων για τη διακίνηση των κατοίκων των κοινοτήτων της υπαίθρου, τονίζοντας ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη και πρακτικά κίνητρα, χωριά όπως η Ελεδιώ κινδυνεύουν να ερημώσουν πλήρως.