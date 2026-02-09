Το Νεάπολις υποδέχτηκε μαθητές Δημοτικού σε εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις του τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με αχετική ανακοίνωση η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας NUP-WiSTEM, η οποία στηρίζει τη γνωριμία των παιδιών με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, με έμφαση στη συμμετοχή των κοριτσιών σε πεδία STEM από τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Κεντρικός άξονας της δράσης ήταν διαδραστικό εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές δημοτικού.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία ακαδημαϊκού προσωπικού και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής. Τον συντονισμό είχαν η Δρ. Σαλώμη Ευριπίδου, Λέκτορας στο αντικείμενο Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, η Δρ. Έλενα Κακουλλή, Επίκουρη Καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, και η Δρ. Μάρθα Καταφυγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ανάπτυξης Ακινήτων και Αειφορίας Κατασκευών, με τη στήριξη προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής.

Υπό την καθοδήγησή τους, τα παιδιά κατασκεύασαν το δικό τους ρομπότ, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και κινητήρα, και γνώρισαν βασικές αρχές μηχανικής, ρομποτικής και προγραμματισμού μέσα από πρακτική συμμετοχή.

Η διαδικασία ενίσχυσε τη συνεργασία, τη δημιουργική σκέψη και την ενεργό μάθηση. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι μαθητές ξεναγήθηκαν επίσης στο Εργαστήριο Smart City του Τμήματος Πληροφορικής, όπου ήρθαν σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων υποδομών, μέσα από παιχνίδι και πειραματισμό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, μέσω της ομάδας NUP-WiSTEM, συνεχίζει να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που φέρνουν το Πανεπιστήμιο σε άμεση επαφή με την κοινωνία και στηρίζουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία, με επίκεντρο τη γνώση, τη συμμετοχή και την πράξη, καταλήγει η ανακοίνωση.