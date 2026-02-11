Καταζητείται 44χρονος για σοβαρά αδικήματα στη Λευκωσία (εικόνα)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 2 και 8 Φεβρουαρίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Καταζητείται 44χρονος από την επαρχία Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 44χρονος αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση που περιλαμβάνει τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής, παράνομης εισόδου, δημόσιας εξύβρισης και άλλα συναφή αδικήματα.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 2 και 8 Φεβρουαρίου 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου στο τηλέφωνο 22-607719, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

