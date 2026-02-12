Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε τίθεται σε ισχύ

Άναψαν οι σούβλες στην Πάφο: Η Τσικνοπέμπτη γιορτάστηκε με κέφι, παράδοση και άφθονη τσίκνα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε γιορτινό κλίμα και με έντονα αρώματα ψητού κρέατος γέμισε η Πάφος την Τσικνοπέμπτη, καθώς οι σούβλες άναψαν από νωρίς το πρωί σε γειτονιές, πλατείες, χώρους εργασίας και σχολεία, τιμώντας το πατροπαράδοτο έθιμο.

Μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τα κάρβουνα, στήνοντας αυτοσχέδια γλέντια με σουβλάκια, λουκάνικα και σεφταλιές να ψήνονται ασταμάτητα.

Η ατμόσφαιρα γέμισε με την χαρακτηριστική «τσίκνα», που έδωσε το σύνθημα για διασκέδαση, μουσική και χορό. Παραδοσιακά τραγούδια, αποκριάτικες στολές και χαμόγελα συνέθεσαν το σκηνικό μιας ημέρας αφιερωμένης στην καλοπέραση και τη συντροφικότητα.

Καταστηματάρχες και τοπικοί φορείς της Πάφου συμμετείχαν ενεργά στους εορτασμούς, προσφέροντας εδέσματα και διοργανώνοντας μικρές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, προσελκύοντας ντόπιους αλλά και επισκέπτες.

Η Τσικνοπέμπτη, που σηματοδοτεί την κορύφωση της κρεατοφαγίας πριν από τη Σαρακοστή, αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις της κυπριακής κοινωνίας.

Για ακόμη μια χρονιά, η Πάφος απέδειξε ότι ξέρει να διατηρεί ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά της, μετατρέποντας την ημέρα σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη γεύση, μουσική και αυθεντικό αποκριάτικο κέφι.

