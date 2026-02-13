Παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού της εκπαίδευσης Δρ. Τώνιας Ιωαννίδου στην Πάφο

Το πολιτιστικό σωματείο «Πολιτιστικό Ρεύμα Πάφου», παρουσίασε το βιβλίο της ιστορικού της εκπαίδευσης,Δρ Τώνιας Ιωαννίδου-Φιλίππου, με θέμα: «Η πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η διοίκησή της, στην πρώτη κρίσιμη πενταετία της γέννησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-1965)» στο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού στην Πάφο.

Το βιβλίο προλόγισε το μέλος της ΕΕΥ κ.Δημήτρης Μικελλίδης καθώς και η Γενική Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Δρ Σοφία Ιωάννου. Τον χαιρετισμό εκ μέρους της ανέγνωσε ο Επιθεωρητής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κ.Χριστάκης Δημητρίου λόγω έκτακτου κωλύματος υγείας που παρουσίασε. Το βιβλίο παρουσίασαν, ο Λέκτορας Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Δρ Κυριάκος Ιακωβίδης (του οποίου την παρουσίαση λόγω έκτακτης περίστασης ανέγνωσε η Σύμβουλος Ελληνικών, Δρ Ξένια Ξενοφώντος), καθώς και η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος και Πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Λουκία Ταξιτάρη.

Ακολούθησε αντιφώνηση από τη συγγραφέα Δρ Τώνια Ιωαννίδου-Φιλίππου. Η όλη εκδήλωση, όπως αναφέρεται , διεξήχθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, περιελάμβανε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της ΠΟΕΔ Πάφου υπό την διεύθυνση της Μουσικοδιδασκάλου Άννας Ζιγκα, καθώς και τραγούδια από τους Δημήτρη Τσαγγαρά και Θέκλα Μιλτιάδους.

Οι εκπαιδευτικοί Άννα Μαυρομμάτη και η Ηλιάνα Δημοσθένους απάγγειλαν το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Κύπρος», ενώ οι εκπαιδευτικοί Γεωργία Ευαγγέλου, Άννα Παπακώστα, Δέσποινα Παναγή, Έλενα Ελισσαίου και Δέσποινα Χατζηπαναγή ανέγνωσαν αποσπάσματα του βιβλίου.

Την επιμέλεια των ηλεκτρονικών παρουσιάσεων που συνόδευαν τα αποσπάσματα, ανέλαβαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΟΡΕΥ Άνθη Γερμανού, Γεωργία Σάββα και Λίνα Κωνσταντινίδου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί Αντιγόνη Γιαννίκου, Ελίτα Ροδοσθένους και Μαρία Ρουβήμ.

Ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ της Αίθουσας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου , αλλά και η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας από την πρόεδρο του Σωματείου Δρ Τώνια Ιωαννίδου-Φιλίππου.

Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό τη στήριξη της ΠΟΕΔ Πάφου.