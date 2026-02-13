Σε κρίσιμο σημείο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια λόγω έλλειψης προσωπικού - Ζητούν εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες

Η λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Μάριος Καραϊσκάκης, κάνοντας λόγο για μια «ωρολογιακή βόμβα» στο σύστημα υγείας λόγω της σοβαρής έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Καραϊσκάκης ανέφερε ότι, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν αποκλείεται ακόμη και η αναστολή λειτουργίας ορισμένων νοσηλευτηρίων.

Μεταξύ των εισηγήσεών του περιλαμβάνονται η αναθεώρηση των αυστηρών αναλογιών νοσηλευτών ανά ασθενή, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για αποφοίτους που ολοκληρώνουν σπουδές στην Κύπρο, καθώς και η δυνατότητα εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες στο πλαίσιο μεταβατικών ρυθμίσεων.

Την ίδια ώρα, έκανε λόγο και για σοβαρές δυσλειτουργίες στον τομέα των ασθενοφόρων, προτείνοντας τη δημιουργία ενός ενιαίου και πιο ευέλικτου συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, την αξιοποίηση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών μέσων χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.