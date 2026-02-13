Έργα στο Μακάρειο: Τι αναφέρει ο ΟΚΥπΥ μετά τις αντιδράσεις γονέων

Μετά τις αντιδράσεις των γονέων για τις εργασίες που εκτελούνται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι ανησυχίες των παιδιών ασθενών και των οικογενειών τους είναι δικαιολογημένες.

Όπως σημειώνει, οι εργασίες πραγματοποιούνται στον όροφο πάνω από το Παιδοογκολογικό Τμήμα και συγκεκριμένα στον χώρο του Παιδοχειρουργικού Θαλάμου. Κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, παρατηρήθηκαν μικρές διαρροές νερού στο Παιδοογκολογικό, καθώς οι υφιστάμενοι διακόπτες, λόγω παλαιότητας, δεν ήταν δυνατό να διακόψουν πλήρως την παροχή νερού.

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι, ως προληπτικό μέτρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατεδαφίσεων παρευρισκόταν συνεχώς υδραυλικός, ώστε να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικά μέτρα όπου χρειαζόταν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, παρατηρήθηκε αυξημένος θόρυβος κατά τη διάνοιξη αυλακιών στο δάπεδο του Παιδοχειρουργικού Τμήματος για τη διέλευση σωληνώσεων αποχέτευσης, εργασίες που χαρακτηρίζονται ως αναπόφευκτες. Όπως επισημαίνεται, η Διεύθυνση του Παιδοογκολογικού είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων. Με βάση ενημέρωση του αναδόχου, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ανοίγματα διέλευσης αποχετεύσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του θορύβου.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν, ο Οργανισμός αναφέρει ότι οι βαριές εργασίες εκτελούνται μετά τις 08:00 και διακόπτονται μεταξύ 13:00 και 14:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα δεν πραγματοποιούνται εργασίες που δύνανται να προκαλέσουν όχληση.

Αναφορικά με την ποιότητα του νερού, ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι λήφθηκαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, τα οποία κατέδειξαν ότι το δίκτυο υδροδότησης του νοσηλευτηρίου δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα. Παρά ταύτα, προσθέτει ότι προχώρησε προληπτικά στην τοποθέτηση κεντρικών φίτρων νερού στην κεντρική παροχή.

Τέλος, ο Οργανισμός αναφέρει ότι, πέραν των μηνιαίων συναντήσεων εργοταξίου, έχει καθοριστεί επιπλέον εβδομαδιαία επιτόπια συνάντηση με τη συμμετοχή όλης της ομάδας έργου, καθώς και καθημερινή επίβλεψη από μηχανικό του ΟΚΥπΥ, επιπρόσθετα του μηχανικού του εργολάβου.