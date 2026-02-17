Ίδρυση Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΑΝΑΖΩ» :Η δεύτερη ευκαιρία στη ζωή γίνεται ευθύνη προσφοράς

Σε μια συγκινητική δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε 17 Φεβρουαρίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου CDA στην Πάφο, ανακοινώθηκε επίσημα η ίδρυση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΑΝΑΖΩ».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μετουσιώνει την προσωπική δοκιμασία υγείας και τον πόνο σε μια συλλογική προσπάθεια στήριξης του συνανθρώπου. Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης τύπου το όνομα «ΑΝΑΖΩ» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Συμβολίζει τη δύναμη της επανεκκίνησης και την ικανότητα του ανθρώπου να ορθώνει ανάστημα μετά από κάθε κρίση, διεκδικώντας τη ζωή με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία. Η ιδρύτρια και Πρόεδρος του Σωματείου Αναστασία Παναγιώτου μοιράστηκε τη δική της συγκλονιστική εμπειρία με ένα απειλητικό για τη ζωή της ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Η «δεύτερη ευκαιρία» που της χαρίστηκε, έγινε το θεμέλιο της ίδρυσης του «ΑΝΑΖΩ». «Μια δεύτερη ευκαιρία δεν είναι μόνο δώρο. Είναι ευθύνη. Ευθύνη να δείξεις ότι κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος», υπογράμμισε, τονίζοντας πως το Σωματείο είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής ψυχής ανθρώπων που έμαθαν να πέφτουν και να σηκώνονται ξανά. Το Σωματείο «ΑΝΑΖΩ» σημείωσε δεσμεύεται να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και σεβασμό, προσφέροντας, έμπρακτη ανθρωπιστική βοήθεια, όπως τρόφιμα, ρουχισμό και βασικά είδη σε ευάλωτες ομάδες.

Σε σχέση με την υποστήριξη υγείας προσφέρει ενημέρωση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και στήριξη σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Σε ότι αφορά την ψυχολογική ενίσχυση, προσφέρει συμβουλευτική στήριξη για την οικοδόμηση ψυχικής ανθεκτικότητας. Όσον αφορά την προώθηση εθελοντισμού θα προσφέρει δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης που θα λειτουργεί ως θεραπευτικός παράγοντας για όσους δοκιμάζονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζουν οι ακόλουθοι Πρόεδρος Αναστασία Παναγιώτου ,Αντιπρόεδροςο Μάριος Γεωργίου,Γραμματέας Γιώργος Γιαλλούρης, Βοηθός Γραμματέας η Γεωργία Θεμιστοκλέους και Ταμίας Δημήτρης Χαραλάμπους και Βοηθός Ταμίας Μύρια Γεωργίου/ Επίσης μέλη η Καλλιόπη Παναγιώτου, Παρασκευή Χαραλάμπους, Έλενα Κανάρη, Παύλος Μαρίνος, Σιήκκης Ανδρέας. Κλείνοντας την ομιλία της, η κ Παναγιώτου απηύθυνε ένα κάλεσμα ζωής «Η ζωή δεν μετριέται μόνο από το πόσο ζούμε.

Μετριέται συνεχισε, από το πόσους ανθρώπους βοηθάμε να συνεχίσουν να ζουν με ελπίδα. Θέλουμε να δώσουμε σε κάθε συνάνθρωπό μας τη δύναμη να πει πως « Δεν είμαι μόνος. Δεν τα παρατάω. Σηκώνομαι ξανά. Συνεχίζω. ΑΝΑΖΩ».

Το Σωματείο «ΑΝΑΖΩ» εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο CDA για τη φιλοξενία και την παραχώρηση της αίθουσας, καθώς και στα είκοσι ιδρυτικά μέλη που μετέτρεψαν το όραμα σε πράξη. Πληροφορίες Αναστασία Παναγιώτου 99596794 / taspanagiotou@gmail.com