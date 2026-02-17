Bloomberg: Αντιδράσεις από χώρες της ΕΕ για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποδυναμώσει περαιτέρω σημεία οικονομικής δραστηριότητας από τα οποία η Μόσχα έχει οικονομικά οφέλη, όμως κάποιες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, διαφωνούν με επιμέρους σημεία του τελευταίου πακέτου κυρώσεων.

Το Bloomberg αναφέρει ότι κάποια κράτη είναι επιφυλακτικά απέναντι στις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε λιμάνια της Γεωργίας και της Ινδονησίας. Συγκεκριμένα, η Ιταλία και η Ουγγαρία έχουν εκφράσει ανησυχίες για το λιμάνι Κουλέβι στη Γεωργία, ενώ η Ελλάδα και η Μάλτα εμφανίζονται επιφυλακτικές σχετικά με ένα λιμάνι στην Ινδονησία.

Χάρτης με τις χώρες της ΕΕ που εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Γιατί η Ιταλία διαφωνεί με δύο συγκεκριμένες προτάσεις κυρώσεων

Η απροθυμία της Ιταλίας να επιβάλει κυρώσεις στο λιμάνι του Κουλέβι οφείλεται στο γεγονός ότι εισάγει επίσης φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, που αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για την Ευρώπη.

Η Ιταλία μαζί με την Ισπανία διαφωνούν επίσης με τις προτεινόμενες κυρώσεις σε μια τράπεζα στην Κούβα. Η συγκεκριμένα κουβανέζικη τράπεζα είναι η μόνη που συνεργάζεται με ξένα νομίσματα στο νησί, εξυπηρετώντας διπλωμάτες και πολίτες της ΕΕ που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια. Άλλες προτεινόμενες κυρώσεις σε ξένες τράπεζες δεν έχουν αντιμετωπίσει αντίσταση.

Επιφυλακτικές Ελλάδα και Μάλτα απέναντι σε δύο προτάσεις

Εκτός από το λιμάνι στην Ινδονησία, Ελλάδα και Μάλτα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές οικονομικό πρακτορείο, εκφράζουν προβληματισμό για μια πρόταση που προβλέπει αντικατάσταση του ορίου τιμών ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες και οι μεταφορές. Για να υλοποιηθεί αυτή η κίνηση, χρειάζεται η υποστήριξη από την Ομάδα των Επτά (G7), χωρίς οι ΗΠΑ να έχουν δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αυξανόμενη αντίδραση κινδυνεύει να ακυρώσει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Οι προτάσεις, τις οποίες παρουσίασε πριν μερικές εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθώς οι αξιωματούχοι προσπαθούν να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ συζήτησαν τα μέτρα τη Δευτέρα. Η Κομισιόν θα ήθελε το πακέτο να εγκριθεί μέσα στον Φεβρουάριο. Πάντως οι κυρώσεις απαιτούν την υποστήριξη κάθε χώρας πριν υιοθετηθούν.

Η Ιταλία αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες για τις κυρώσεις. Ένας Έλληνας εκπρόσωπος αρνήθηκε προηγουμένως να σχολιάσει την απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών και δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό την Τρίτη. Ένας Μαλτέζος εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησιωτικό έθνος συμμετέχει σε τεχνικές συζητήσεις για να διασφαλίσει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εφαρμόσιμο.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό σε μέτρα που, όπως λέει, περιορίζουν τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: iefimerida.gr