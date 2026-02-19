ΕΤΑΠ: Στρατηγική ενίσχυσης της τουριστικής ροής από τη Γερμανία

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει από σήμερα στη διεθνή τουριστική έκθεση FREE Munich, που πραγματοποιείται στο Μόναχο μεταξύ 18-22 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της στοχευμένης στρατηγικής της για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής ροής από τη Γερμανική αγορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της ΕΤΑΠ Πάφου στην έκθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της έναρξης απευθείας 3 εβδομαδιαίων πτήσεων από Μόναχο προς Πάφο από τη Lufthansa, εξέλιξη που δημιουργεί νέες δυναμικές για την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της περιοχής με μία από τις σημαντικότερες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της FREE Munich, η ΕΤΑΠ Πάφου προβάλλει το πολυθεματικό και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν της περιοχής, με έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία, τη φύση και την ύπαιθρο, τον αθλητικό, ενεργό τουρισμό και τη γαστρονομία. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση σε επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της προβολής της Πάφου στη Γερμανική αγορά.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου στην FREE Munich εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο συστηματικών δράσεων εξωστρέφειας, που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, τη μείωση της εποχικότητας και την καθιέρωση της Πάφου ως ελκυστικού, σύγχρονου και ποιοτικού προορισμού για το Γερμανικό ταξιδιωτικό κοινό.