Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Εκ νέου αναβολή… με αυστηρές συστάσεις του Δικαστηρίου

Νέα ανατροπή στη διαδικασία των ιδιωτικών ποινικών διώξεων για την υπόθεση Θανάση Νικολάου μετά τη τοποθέτηση ενώπιον του Δικαστηρίου του Σάββα Μάτσα ότι έχει πρόθεση να αποσυρθεί από την υπόθεση, την οποία θα αναλάβει πλέον ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης. Εκ μέρους του κ. Κληρίδη εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης, ο οποίος ζήτησε αναβολή προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση και να είναι σε θέση να τοποθετηθεί σε επόμενη δικάσιμο. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων διαφωνούν κάθετα και θέλουν πρώτα να εξεταστούν οι προδικαστικές ενστάσεις.

Η πρόθεση του κ. Μάτσα, σύμφωνα με τον ίδιο, σχετίζεται με το γεγονός ότι επιθυμεί να καταθέσει ως μάρτυρας στη διαδικασία, αφού ήταν ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής. Η διαφοροποίηση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ο άλλος Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής, κ. Αλεξόπουλος, είναι υποψήφιος για Δικαστής στο Ναυτοδικείο και δεν επιθυμεί να καταθέσει στο Δικαστήριο. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι υπάρχει και άλλος σοβαρός λόγος, τον οποίο δεν αποκάλυψε, σημειώνοντας όμως ότι σχετίζεται με τις ενστάσεις. Πάντως, παρόλη την πρόθεση, ο κ. Μάτσας στην παρούσα διαδικασία εμφανίζεται κανονικά και τοποθετείται επί των ζητημάτων που εγείρονται.

Πρώτα οι προδικαστικές

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι και των πέντε κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στο αίτημα για αναβολή, ζητώντας να καταθέσουν σήμερα τις δικές τους προδικαστικές ενστάσεις και ακολούθως να δοθεί χρόνος για εξέτασή τους. Μεταξύ άλλων, τέθηκε ζήτημα για το μαρτυρικό υλικό και κατά πόσο αυτό έχει παραδοθεί ή όχι στην ολότητά του. Ο κ. Βραχίμης, εκ μέρους του 3ου κατηγορούμενου, ανέφερε ότι, αν και υπήρχαν αναφορές για μαρτυρικό υλικό 4000-6000 σελίδων, το υλικό που τους παραδόθηκε ηλεκτρονικώς δεν ξεπερνά τις 1200 σελίδες. Ακόμη, είπε ότι δεν έχουν λάβει τις δηλώσεις μαρτύρων, προσθέτοντας ότι ο κ. Μάτσας έλαβε ο ίδιος τις καταθέσεις από τους μάρτυρες, άρα ήξερε ότι έπρεπε να μην είναι κατήγορος, αφού θα κληθεί να μαρτυρήσει, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάχρηση» και «αυθαιρεσία».

Επίσης, έθεσαν ζήτημα εκ νέου με τον ρόλο του κ. Μάτσα, ότι έχει υπογράψει το κατηγορητήριο και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα είναι μάρτυρας ή κατήγορος, ενώ αργότερα εξέφρασαν και προβληματισμό κατά πόσο η αλλαγή κατηγόρου θα πρέπει να σημαίνει ταυτόχρονα και απόσυρση του κατηγορητηρίου και εκ νέου κατάθεση άλλου.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει δοθεί ολιγόλεπτο διάλειμμα για επικοινωνία των δικηγόρων με τους κατηγορούμενους. Το Δικαστήριο αργότερα θα αποφασίσει κατά πόσο αποδέχεται ή όχι το αίτημα για αναβολή και πώς θα χειριστεί τις προδικαστικές ενστάσεις.

Νέα αναβολή: Στις 13 Μαρτίου ορίστηκε η δικάσιμος - Αυστηρές συστάσεις του Δικαστηρίου

Δεκτό έκανε το αίτημα για αναβολή της διαδικασίας το Δικαστήριο προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση ως κατήγορος ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης μετά την αποχώρηση του Σάββα Μάτσα.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου στις 13 Μαρτίου και η ώρα 10:30.

Ο Δικαστής Χρίστος Στρόππος έδωσε αυστηρές οδηγίες μέχρι την επόμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου να είναι έτοιμη η κατηγορούσα αρχή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «εκείνη τη μέρα δεν θα δωθεί καμία αναβολή, θα ακούσω τις προδικαστικές ενστάσεις». Έδωσε μάλιστα οδηγίες όπως μέχρι τις 9 Μαρτίου παραδοθεί στους δικηγόρους των κατηγορουμένων το σύνολο του μαρτυρικού υλικού, όπως επίσης και οι γραπτές δηλώσεις της παραπονούμενης καθώς και ο κατάλογος μαρτύρων. Ταυτόχρονα τους κάλεσε να προχωρήσουν σε παραδεκτά γεγονότα για να διευκολυνθεί η διαδικασία.