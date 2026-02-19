Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| [Homepage Ζώνες]

Ρωσία: Η Rosatom έτοιμη να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εάν χρειασθεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δήλωση Λιχατσόφ στο Interfax για τον ρόλο της Rosatom

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δεχθεί εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία , μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον Αλεξέι Λιχατσόφ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της κρατικής εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η πρόταση να μεταφερθεί ουράνιο από το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνία για να αμβλύνει τις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Τεχεράνη, εάν το μεταφέρει η όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα