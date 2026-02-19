Με πτώση έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Με πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 293,93 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,13%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 174,99 μονάδες με μείωση 1,37%. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στο 1.050.458,76 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε πτώση 1,26% και η Εναλλακτική Αγορά υποχώρησε κατά -0,77%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων κατέγραψε σημαντικές απώλειες 2,13%. Μείωση 0,96% παρουσίασε ο δείκτης των Επενδυτικών.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου με όγκο συναλλαγών 912.964,70 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,4 ευρώ – πτώση 2,89%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 73.789 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,49 ευρώ – πτώση 1%), της Logicom με όγκο 16.210,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,46 ευρώ – πτώση 0,57%), της Eurobank με όγκο 11.480 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της Petrolina με όγκο 8.330 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,19 ευρώ – πτώση 1,65%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 355.

Πηγή: ΚΥΠΕ